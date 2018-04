Maran amaro dopo Napoli-Chievo: «Fallo prima del gol di Diawara»

Maran non ci sta e dà contro a Manganiello: c’era un fallo di un giocatore del Napoli prima del gol, afferma il tecnico del Chievo

Napoli-Chievo si è decisa nell’ultimo quarto d’ora. Il Chievo è uscito sconfitto da Napoli e Rolando Maran recrimina per un presunto fallo di Koulibaly su Bani poco prima del corner del gol di Diawara: «Il nostro difensore subisce una testata dall’avversario. Mancavano trenta secondi e fischiare un fallo non era un errore. Se fischia il fallo, allora la partita è finita. Mi hanno detto che il rigore non c’era, ma poteva esserci pure, comunque Depaoli non andava ammonito una seconda volta. L’atteggiamento della mia squadra è quello giusto, dobbiamo portare a casa la salvezza».

Dalle parole di Maran a Sky Sport si evince un certo rammarico per la decisione del signor Manganiello di Pinerolo. A trenta secondi dalla fine, Callejon prova il tutto per tutto e crossa in area, Bani e Koulibaly entrano in contatto e il clivense la tocca in corner. Il difensore dei veneti rimane a terra dolorante e sono in molti a invocare il fallo, un fischio in tal senso avrebbe cambiato la direzione della partita. Rimangono i dubbi e rimane la grande amarezza per Maran, beffato all’ultimo secondo per la seconda volta in pochi giorni.