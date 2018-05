Il tecnico del Valencia, Marcelino, ha parlato del futuro di Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo. Ecco le sue parole

Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo hanno cambiato maglia nel corso dello scorso mercato estivo: il centrocampista ha lasciato l’Inter in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, il terzino destro ha lasciato il Valencia con la stessa formula ma con riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il centrocampista francese, stando alle parole di Marcelino Garcia Toral, allenatore del Valencia, dovrebbe restare al Valencia. Discorso differente per Cancelo.

Queste le dichiarazioni di Marcelino a Onda Cero: «Il riscatto di Kondogbia possiamo considerarlo ormai fatto. Cancelo? Al momento non possiamo sapere. Ne sapremo di più solo il 31 maggio, quando scadrà l’opzione per il club nerazzurro: se l’Inter non eserciterà l’opzione per l’acquisto, tornerà qui al Valencia». Il tecnico ha poi parlato del caso Murillo: «Con lui non è successo nulla. Ha dovuto subire un intervento chirurgico, e da qual momento ha vissuto momenti alterni come sensazioni. L’anno prossimo si riprenderà e non avrà problemi»·