Lippi: «Solo Conte poteva annullare il gap tra Juve e Inter»

Marcello Lippi parla del duello Scudetto tra Juventus e Inter, squadre entrambe allenate dal tecnico toscano. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport.

SCUDETTO – «Il campionato sarà più incerto quest’anno, e questo è un bene per il nostro calcio. La Juve sta rendendo al 60-70%, quando sarà all’80% non ci sarà niente da fare. Conte è uno che fa la differenza: solo lui poteva annullare il gap tra Juve e Inter in tempi bravi».