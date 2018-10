La Juventus pensa a un nuovo volto sulla fascia sinistra per il dopo Alex Sandro. Nel mirino Marcelo, Jordi Alba e Grimaldo

La Juventus valuta tre profili per il dopo Alex Sandro. Il club bianconero è alle prese con l’intricata vicenda relativa al rinnovo del contratto del terzino sinistro brasiliano. Sandro ha un accordo in scadenza nel 2020 e attende un segnale dalla società che non è ancora arrivato. Senza il prolungamento, la Juve e Sandro dovranno fare le loro scelte e una cessione a fine anno appare inevitabile per evitare un addio a parametro zero nel 2020. La Juve si sta guardando attorno e ha messo nel mirino tre laterali mancini: Marcelo del Real Madrid, Jordi Alba del Barcellona e Alex Grimaldo del Benfica.

Secondo Tuttosport, il rinnovo di Alex Sandro è tutt’altro che scontato e la Vecchia Signora torna a pensa a Marcelo, corteggiato tramite Cristiano Ronaldo la scorsa estate. I rapporti con il Real Madrid sono ottimali, il giocatore non ha un buon rapporto con Lopetegui ma l’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina delle merengues potrebbe cambiare le carte in tavola. I bianconeri seguono anche JordiAlba, laterale spagnolo che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020. Occhio poi al giovane Alejandro Grimaldo, classe ’95 del Benfica, scuola Barça, che ha una valutazione superiore ai 30 milioni.