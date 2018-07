Il terzino sinistro del Real Madrid sarebbe finito nel mirino della Juventus. Cristiano Ronaldo porta Marcelo in bianconero?

Anche Marcelo alla Juventus? In questo momento è difficile immaginare una doppia operazione di mercato tra i bianconeri e il Real Madrid ma dalla Spagna arrivano delle notizie importanti che vorrebbero la Juve intenzionata ad avviare una seconda trattativa con i Blancos, per portare anche il terzino sinistro brasiliano in Italia. Sarebbe proprio Cristiano Ronaldo l’arma della Juventus: il portoghese vorrebbe convincere il suo amico e compagno di squadra a seguirlo in questa nuova avventura a Torino.

La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro, indipendentemente da Marcelo, e cerca un nuovo terzino sinistro. Il giocatore del Real Madrid, il migliore al mondo nel suo ruolo, sarebbe un ulteriore e importante tassello per Allegri che sarebbe ‘costretto’ a disegnare una Juve a trazione anteriore con il brasiliano a sinistra e con Joao Cancelo a destra. CR7 ha stretto un ottimo rapporto con il terzino del Real e avrebbe chiesto alla Juve di fare uno sforzo per il laterale del Real. Affare complicato ma non è ancora detta l’ultima parola. Prima però bisognerà trovare l’intesa per Cristiano Ronaldo alla Juve. A riferirlo è Don Balon.