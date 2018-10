Marcelo stupito: «Non mi aspettavo il passaggio di Ronaldo alla Juve»

Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, ha parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo, passato in estate alla Juventus

Partire per le vacanze dopo la vittoria della Champions, tornare e non trovare più Cristiano Ronaldo ha sorpreso Marcelo. Il terzino sinistro brasiliano del Real Madrid ha parlato dell’addio di Ronaldo al Real Madrid e del conseguente passaggio del portoghese alla Juventus: «Finire le vacanze e tornare al Real senza trovare Cristiano è stato sorprendente per tutti noi, non pensavamo che sarebbe andato via. Abbiamo giocato insieme nove anni, lo rispetto sempre come professionista e lo ammiro come persona. Io e lui siamo grandi amici ma la vita va avanti».

Prosegue Marcelo, obiettivo di mercato della Juventus (il giocatore però nei giorni scorsi ha chiuso le porte a un addio): «Ognuno ha i suoi obiettivi e i suoi problemi. Come scherzavamo nel club, non serve piangere: uno arriva e un altro se ne va. Il Real Madrid è un club molto grande, anche Cristiano Ronaldo è grande ma il Real Madrid è più grande di ogni giocatore. Il Real ha una storia impressionante. Cristiano ha contribuito a renderla ancora un po’ più grande, ma i giocatori cambiano squadra, smettono, mentre il Real resta e ci sarà sempre».