La Juve ha deciso: via Alex Sandro, per la successione Marcelo e non solo

Juventus: sempre più vicina la cessione in Premier League a fine stagione di Alex Sandro. Bianconeri decisi a puntare su Marcelo, ma resta in corsa anche Grimaldo del Benfica

La Juventus avrebbe ormai deciso: via Alex Sandro, dentro un altro. Chi? Difficile dirlo con certezza, anche se stando alle indiscrezioni di mercato di questi giorni, sarebbero soprattutto due i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera in vista della prossima estate: da una parte l’immancabile Marcelo, dall’altra invece l’outsider Alex Grimaldo. Una scelta non semplice comunque, ma presa in virtù delle volontà di Sandro, che avrebbe già fatto presente alla società (e non solo, basti dare un’occhiata alla sue ultime dichiarazioni) di voler lasciare la Juve a fine stagione per approdare in Premier League (il Chelsea resta la destinazione ad oggi più probabile).

Da qui le prossime mosse Juve: i bianconeri, con larghissimo anticipo rispetto alla prossima annata, avranno la possibilità da una parte di cedere Alex Sandro a prezzo stabilito (si parla di almeno 60 milioni di euro) e dall’altra di dare la caccia al suo sostituto con tutta calma. Marcelo, forte della sponsorizzazione dell’amico Cristiano Ronaldo, resta l’obiettivo numero uno, ma resta da chiarire la posizione del Real Madrid. Più fattibile invece, almeno sulla carta, il colpo Grimaldo: per l’esterno spagnolo del Benfica ci sarebbero già stati contatti, anche se resta ancora da concordare una cifra di acquisto (si parla di una trentina di milioni di euro almeno al momento).