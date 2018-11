L’esterno mancino della Juventus, Alex Sandro, ha parlato del suo futuro dal ritiro del Brasile: «In futuro mi piacerebbe la Premier League».

L’interesse attorno ad Alex Sandro non manca. L’esterno mancino della Juventus piace molto alle big inglesi, pronte a investire cifre importanti nei prossimi mesi per strapparlo alla Vecchia Signora. L’ex Porto per ora non ci pensa ma dal ritiro del Brasile ha fatto sapere che in futuro sarebbe entusiasta di un approdo in Premier League.

«In questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare con la Juventus. – ha premesso – Certamente in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League». Le porte per uno sbarco nel calcio inglese, dunque, restano aperte e molto dipenderà da quello che farà la Vecchia Signora dopo l’addio di Beppe Marotta, in procinto di accasarsi all’Inter.

Il giocatore in questo momento continua a trattare attraverso il suo entourage il rinnovo del contratto con i campioni d’Italia, ma la firma sta tardando ad arrivare e le richieste elevate stanno facendo riflettere il club torinese. L’attuale accordo fra Alex Sandro e la Juventus scade nel 2020 e prevede un ingaggio di 2,8 milioni di euro annui per il giocatore brasiliano. Ma l’esterno sinistro chiede di più (si parla di 5 milioni come richiesta), e se non dovesse esserci da qui a gennaio la fumata bianca sul rinnovo, la prossima estate potrebbe essere messo sul mercato dai bianconeri e approdare in Premier League.

PARATICI SU BALERDI, DIFENSORE DEL BOCA JUNIORS