Marchisio a DAZN: «Ronaldo? Ha alzato il livello della Juve» – VIDEO

Ai microfoni di DAZN, Claudio Marchisio ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve.

RONALDO – «Certo che mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Durante quell’estate, molti mi dicevano che non potevo andare via proprio in quel momento in cui arrivava lui, ma le scelte della propria vita non possono essere legate a giocatori che arrivano… Il bello di Cristiano è quello che ha portato alla Juve: ha alzato tanto l’asticella di una squadra che già sapeva come si faceva…».