Marchisio, messaggio alla Juve: «Sono felice con i miei colori» – FOTO

Cosa farà Claudio Marchisio nella prossima stagione? La Juventus ha lasciato libertà di scelta al numero 8 bianconero

Claudio Marchisio può restare alla Juventus. Il centrocampista bianconero si trova in questi giorni in Giappone e in molti hanno pensato a un possibile viaggio di mercato. Il Principino invece ha sbrigato delle questioni commerciali e ha fatto visita a una scuola calcio della Juventus. Secondo Il Corriere dello Sport, sarà lo stesso Principino a decidere il suo futuro: Agnelli gli lascerà libera scelta.

A giudicare dal messaggio postato dal calciatore poco fa non sembrano esserci dubbi sulla scelta: «Con voi, con i miei colori, sono felice come un bambino». Il giocatore dunque sembra avere tutte le intenzioni di proseguire la sua avventura in maglia bianconera. Marchisio direbbe di no a un’offerta italiana ma ha mercato in Cina e in MLS. Il numero 8 però vuole proseguire la sua esperienza alla Juventus. La scelta è già stata fatta.