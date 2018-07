Marchisio, futuro in bilico: si decide tutto negli USA?

Il futuro di Claudio Marchisio è in bilico. Il centrocampista della Juventus prenderà una decisione durante la tournée americana

Claudio Marchisio continua a lanciare segnali d’amore alla Vecchia Signora ma il futuro del Principino non è ancora definito. Secondo Il Corriere dello Sport infatti il destino del centrocampista della Juventus è ancora poco chiaro e la decisione definitiva potrebbe arrivare durante la tournée negli USA. Il numero 8, all’alba del suo dodicesimo anno in prima squadra e a un mese dall’inizio della stagione non ha ancora preso una scelta.

Il messaggio sui social di pochi giorni fa era chiaro: «tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio». Nel senso che, se fosse per Marchisio si inizierebbe a parlare di futuro post calcio giocato, continuando, almeno fino al 2020, con i colori bianconeri. Il Principino guadagna 5 milioni e qui entra in gioco la Juve: giusto spendere quelle cifre di ingaggio lordo per un giocare che il tecnico vede poco? Nei prossimi giorni non sono previsti incontri

tra le parti ma è possibile che durante la tournée accada qualcosa di importante attorno al Principino.