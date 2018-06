Centrocampo girevole in casa Juventus: Marchisio tratta l’addio, i bianconeri vanno sul russo Golovin

Per un centrocampista che parte, eccone uno in arrivo. La Juventus si muove per la linea mediana e sembra dover affrontare la cessione di una bandiera: dopo l’addio di Gigi Buffon, è vicina la partenza anche per Claudio Marchisio, mentre Aleksandr Golovin piace eccome. C’è già stato un primo incontro tra la Juventus e Stefano Marchisio, padre e agente del calciatore. La volontà di entrambi è di trovare la soluzione migliore che, in questo momento, pare essere la risoluzione del contratto del Principino. Si tratta tra le due parti e probabilmente a giorni Marchisio lascerà la Juventus, con tanto di risoluzione e buonuscita. Il numero otto ha ancora due anni di contratto: la Juve non vuole pagare tutto l’ingaggio rimanente, ma potrebbe dare un indennizzo molto alto a Marchisio. La prossima stagione sarebbe molto dura per lui, diventato una riserva, per questo andrà via e passerà in Cina, Giappone, USA o, difficilmente, a qualche grande club europeo.

La Juventus si è già messa sulle tracce di Golovin come possibile sostituto. Gioca nel CSKA Mosca e sarà una delle stelle della Russia nel prossimo Mondiale in casa. Può fare sia il centrocampista centrale, sia la mezzala o il trequartista, ha solamente ventidue anni e non costa molto: venti milioni di euro è il prezzo di partenza. Per Golovin Juventus e CSKA potrebbero mettersi a un tavolo per trattare l’affare, ma bisogna valutare due variabili. La prima è il rendimento al Mondiale, perché il valore potrebbe salire. La seconda, invece, è la folta concorrenza. Golovin piace al Manchester United, al Chelsea e al Monaco, tre squadre che economicamente non sono messe affatto male. La Juve potrebbe trovarsi in mezzo a un’asta, ma intanto manderà i suoi scout in Russia per capire se vale la pena tentare il tutto per tutto per il ragazzo.