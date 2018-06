Formazione Russia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Stanislav Cherchesov

Quella della Russia è una grande occasione. Per la prima volta nazione ospitante di un Mondiale di calcio, giocherà davanti al proprio pubblico, arma in più non da poco per far bene. La selezione guidata dal ct Cherchesov, qualificata di diritto alla competizione, è inserita nel gruppo A insieme a Arabia Saudita, Egitto e Uruguay. Un girone alla portata, dunque, con gli ottavi di finale nel mirino. Per approdarvi, la Nazionale russa punta sui suoi uomini migliori: dal portiere e capitano Akinfeev ai centrocampisti Dzagoev e Golovin, fino alla punta centrale di riferimento, Smolov.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Russia: Stanislav Cherchesov

La Nazionale russa è guidata dal commissario tecnico Stanislav Cherchesov dall’agosto 2016. Classe 1963, ex portiere di livello, ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2004. Sotto la sua guida, la Russia ha disputato 19 gare con un bilancio di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Il sistema di gioco di riferimento per Cherchesov è il 3-5-2.

Formazione Russia 2018: i titolari ai Mondiali

RUSSIA (3-5-2): Akinfeev; Mario Fernandes, Semenov, Kudryashov; Samedov, Dzagoev, Golovin, Kuzyaev, Zhirkov; Smolov, Al. Miranchuk.

Convocati Russia 2018: la rosa di Cherchesov

Portieri: Akinfeev (CSKA), Gabulov (Club Brugge), Lunyov (Zenit)

Difensori: S. Ignashevich (CSKA), Smolnikov (Zenit), Kudryashov (Rubin), Granat (Rubin), Semyonov (Akhmat), Kutepov (Spartak), Mário Fernandes (CSKA)

Centrocampisti: Zhirkov (Zenit), Dzagoev (CSKA), Samedov (Spartak), Golovin (CSKA), Yerokhin (Zenit), Cheryshev (Villarreal), Zobnin (Spartak), Gazinsky (Krasnodar), Kuzyayev (Zenit), An. Miranchuk (Lokomotiv)

Attaccanti: Smolov (Krasnodar), Dzyuba (Arsenal Tula), Al. Miranchuk (Lokomotiv)

Commissario tecnico: Stanislav Cherchesov.