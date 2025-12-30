Marianucci Cremonese, ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola: si va verso la chiusura, i dettagli

Marianucci Cremonese, accordo vicino: la squadra di Nicola blinda la difesa con un nuovo innesto. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le prime manovre stanno già accendendo il panorama delle trattative. Per i rossoblù, però, le notizie non sono incoraggianti: uno degli obiettivi individuati per rinforzare la difesa sembra essere definitivamente sfumato. Il riferimento è a Luca Marianucci, giovane centrale di proprietà del Napoli.

Marianucci sfuma: la rivelazione di Fabrizio Romano

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la Cremonese ha raggiunto un accordo totale con il Napoli per assicurarsi il difensore. L’operazione verrà definita con la formula del prestito secco fino a giugno 2026, una soluzione che consentirà ai grigiorossi di inserire in rosa un prospetto interessante e al club partenopeo di seguirne da vicino la crescita.

Un’occasione che cambia direzione

Per Marianucci si prospetta dunque un futuro lontano dalla Sardegna, in un contesto che dovrebbe garantirgli maggiore continuità e minuti rispetto alla situazione attuale. Una mossa strategica per tutte le parti coinvolte, mentre i rossoblù dovranno ora virare su altri profili per rinforzare il reparto arretrato.

