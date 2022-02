ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marino insiste: «Che fastidio! Il Var ci gira contro, in passato…». Le parole del direttore generale dell’Atalanta

Umberto Marino rincara la dose. Dopo le parole a Dazn nel post partita di Atalanta Juve, il direttore generale dell’Atalanta ha parlato così ai canali ufficiali del club nerazzurro.

PAROLE – «Sono due episodi che bruciano, che danno fastidio, soprattutto perché analoghi comportamenti sono stati interpretati in maniera diversa in passato, anche sulla nostra pelle. Non siamo fortunati, il VAR ci gira contro. Inutile fare altre polemiche, risponderemo sul campo. Siamo una società abituata a cadere e a rialzarsi ancor più determinata di prima».