Marino: «Contratti in scadenza? Alcuni potrebbero non trovare accordo»

Marino non nasconde il suo scetticismo a proposito della deadline della scadenza dei contratti dei giocatori in prestito

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato della spinosa questione legata agli accordi da trovare per i contratti in scadenza a fine giugno dei calciatori in prestito. Ecco le sue dichiarazioni.

«Non abbiamo nessuno in questa situazione, solo il prestito di Ken Sema che viene dal Watford. Il problema si pone in generale, dipenderà dalla posizione che assumeranno i singoli interpreti. Credo che la Federazione potrà decidere insieme ai club per una scadenza prolungata ad agosto, ma condivido la perplessità che alcuni non trovino l’accordo».