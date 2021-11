Svizzera, Gavranovic ci crede: «Non è detto che l’Italia vinca»

Mario Gavranovic, attaccante della Svizzera, ha parlato della qualificazione a Qatar 2022: l’Italia deve fare attenzione

Mario Gavranovic ci crede. L’attaccante della Svizzera, impegnata stasera con la Bielorussia, sogna il clamoroso sorpasso in classifica sull’Italia per staccare il pass per Qatar 2022.

DICHIARAZIONI – «Farò del mio meglio come sempre per fare una buona partita. Dobbiamo fare il nostro dovere e vedere cosa succederà nell’altra partita. Io penso che non sia scontato che l’Italia vincerà facilmente».