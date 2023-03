Marocchino: «Pogba? Non capisco come mai sia arrivato tardi in ritiro»

Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus ha parlato tra gli altri argomenti anche del caso Pogba. Le dichiarazioni

Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.

CASO POGBA – «Io non capisco come mai sia arrivato tardi in ritiro. Il giocatore viene da una stagione praticamente mai disputata, siamo a marzo e non ha giocato praticamente mai. Poi sai, da un giovane ce lo si può aspettare anche, ma da uno così esperto, con la sua nomea speri sempre sia il primo a dare l’esempio. Ha deluso sicuramente anche per via dell’ingaggio notevole, ora spero possa aggiungere finalmente un po’ di sostanza».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24