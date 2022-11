Marocco, Regragui: «Il Belgio è una grande squadra, faremo la nostra partita»

Le parole di Regragui, ct del Marocco, in vista della sfida con il Belgio: «Faremo di tutto per qualificarci»

Il ct del Marocco, Regragui, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di Qatar 2022.

PARTITA – «Il Belgio è una grande squadra. Faremo la nostra partita. Sono convinto che loro faranno un salto di qualità rispetto allo scorso match, ma siamo pronti a farlo anche noi»

FORMAZIONE – «Mazraoui ci sarà, così come Hakimi e il capitano Saiss, che hanno avuto qualche piccolo fastidio. Bisogna dare tutto in campo, anche a costo di rischiare degli infortuni. Faremo di tutto per qualificarci. La cosa più importante è prendere punti e non perdere. Ovviamente giocheremo per vincere, ripeto, vogliamo qualificarci».