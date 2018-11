Vendetta Marotta: tutti i giocatori su cui l’Inter vuole rompere le… uova alla Juve

L’Inter è l’anti-Juventus anche sul mercato? Tanti gli obiettivi bianconeri diventati obiettivi anche dei nerazzurri: da Tonali a Barella, da Chiesa a Pogba… di mezzo c’è sempre Marotta

Il mercato non è ancora ricominciato, che lo scontro è già in auge: da una parte la Juventus, dall’altra tutte le altre, ma in particolar modo una. L’Inter punta infatti a ergersi come nuova rivale bianconera nella corsa ai pezzi pregiati del mercato, pezzi che finora – in tutta onesta – la Juve è riuscita a portare a casa in Italia senza troppi affanni. Il merito della rinascita nerazzurra ha ovviamente un nome e pure un cognome: Beppe Marotta. L’ex amministratore delegato bianconero punta a riscattarsi e, perché no, anche a gustarsi una vendetta nei confronti del club che, appena un mese fa, lo ha di fatto defenestrato senza troppi complimenti. Per questo motivo, evidenziano stamane i giornali, sono tanti i terreni su cui Juventus e Inter potrebbero darsele di santa ragione in tema di calciomercato a gennaio e, successivamente, la prossima estate.

Campo privilegiato, ovviamente, quello dei giovani italiani: Sandro Tonali del Brescia resta al momento probabimente il più ambito tanto dalla Juve, quanto dall’Inter, che sta provando ad alzare il pressing per strapparlo alla concorrenza. Discorso simile per Nicolò Barella, giocatore che però i nerazzurri seguono da ben prima dell’avvento di Marotta. In casa Sassuolo piacciono ad ambedue i club il difensore Giacomo Magnani ed il centrocampista Stefano Sensi: vista la vicinanza del club neroverde alla Juve, sarebbero entrambi promessi sposi bianconeri, ma mai dire mai. Super-sfida infine per la pedina più pesante del mercato italiano: Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale è un chiodo fisso di Marotta, non a caso la Juve lo segue da quando c’era lui. Notizia di oggi il possibile inserimento interista per Paul Pogba, indimenticato idolo bianconero che Fabio Paratici starebbe provando a riportare a Torino. E poi Sergej Milinkovic-Savic e tutti gli altri… A la guerre, comme a la guerre.