Inter, parla Marotta: «Abbiamo l’obbligo di crederci. Il futuro di Inzaghi? Ecco come stanno le cose». Le parole

Beppe Marotta, presidente e ad dell’Inter, ha detto la sua poco prima dell’inizio del match contro il Como di Serie A

Nel prepartita di Como Inter, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato così del match che chiuderà la stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn:

QUANTO CI CREDIAMO? – «Noi abbiamo l’obbligo di crederci, i giocatori sono professionisti di spessore e sanno che questa è una partita importante. Il destino non è nelle nostre mani ma noi dobbiamo fare la nostra partita, come l’abbiamo sempre fatta in questo campionato».

L’INTER SI SENTE PENALIZZATA DA ALCUNE SCELTE ARBITRALI? – «Non voglio entrare in questo argomento, soprattutto stasera. Credo che il silenzio sia anche una forma di comunicazione, poi deve essere interpretata da taluni e deve essere motivata e spiegata da altri, in questo caso noi. Ma non è il caso di farlo. Abbiamo ritenuto di farlo, ma non per mancanza di rispetto ma perché in quel momento c’era un po’ di tensione, è giusto anche gestire quei momenti più difficili».

D’ACCORDO CON CONTE CHE DICE CHE IN CAMPIONATO VINCE CHI MERITA MENTRE IN CHAMPIONS SONO I DETTAGLI A FARE LA DIFFERENZA? – «Da questo punto di vista sì, perché il campionato è come se fosse un Giro d’Italia, in Champions certe volte ci sono circostanze favorevoli che ti aiutano. Nella fattispecie quest’anno è coinciso che nel campionato si son giocate le varie partite ma noi ne abbiamo giocate 15 in più nelle varie competizioni, quindi è normale che ci sia stata questa difficoltà da parte nostra».

