Marotta entusiasta: «Conte è un vincente» – VIDEO

Inter al primo posto in classifica, Marotta elogia Conte: «È un vincente perché sa valorizzare al massimo le risorse a disposizione»

L’Inter ha scavalcato la Juventus grazie al 2-1 contro la Spal e si gode il primo posto in solitaria. L’ad Marotta parla del merito di Conte in questa conferenza: «L’Inter non ha giocatori di grande blasone a livello di nome, ma hanno blasone di sostanza, giocatori che stanno dando il massimo»

«A Conte chiediamo di vincere nel senso di valorizzare le risorse che ha a disposizione e lo sta facendo benissimo. I vincenti cercano sempre di ottenere il massimo».