Marotta: «Nessuna trattativa per Emerson Palmieri, Lautaro? Non abbiamo intenzione di cederlo»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Bologna: queste le parole dell’ad nerazzurro.

EMERSON PALMIERI – «In questo momento dobbiamo convincere con la parte agonistica e il calciomercato. Non c’è nessun contatto con Emerson Palmieri, non abbiamo iniziato nessuna trattativa. Stiamo facendo delle valutazioni».

LAUTARO MARTINEZ – «Al di là delle date e dei paletti vincolanti, credo che la considerazione più chiara sia quella che non vogliamo cedere i giocatori più giovani e interessanti. Se il giocatore vuole andare via faremo delle valutazioni insieme ma per ora non ha manifestato questa volontà. Secondo me può crescere e affermarsi anche qui visto che essere giocatore dell’Inter vuol dire essere giocatore di una grande squadra».