Marotta League: come l'ha presa l'A.D. dell'Inter? - Calcio News 24

Marotta League: il termine utilizzato dagli avversari come accusa per il campionato dell’Inter. Come l’ha presa il diretto interessato?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega in maniera esaustiva cos’è la Marotta League, espressione che sta impazzando sui social, per descrivere il campionato dell’Inter. Partito come accusa contro le decisioni arbitrali favorevoli ai nerazzurri da parte dei tifosi avversari, ha fatto il giro ed è diventato un simbolo anche dei tifosi del biscione.

Che cosa è, la Marotta League? Un campionato immaginario, un’accusa di chi prova a sminuire il +15 dell’Inter, un perfetto alibi o un dossier arbitrale infinito a seconda dei punti di vista. Ma pure un terreno perfetto anche per essere autoironici, come sono stati i tifosi dell’Inter lunedì sera con lo striscione esposto in bella mostra allo stadio. Tutto questo insieme, mescolato in maniera artigianale e con gradazioni differenti, è la Marotta League.

Il quotidiano rivela anche che ad Appiano, Marotta compreso, sono tutti sinceramente divertiti della cosa, tanto da scherzarci su, mostrando grande maturità ed autoironia.

