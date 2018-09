Marotta presidente FIGC: Beppe detta le condizioni

Beppe Marotta potrebbe diventare il nuovo presidente della Federcalcio e ora detta le linee guida. Lotito principale nemico

Beppe Marotta può diventare il nuovo uno del calcio italiano? Il prossimo 22 ottobre andrà in scena l’assemblea decisiva ma nel frattempo il mondo pallonaro si interroga sul futuro del nostro calcio. Dopo il commissariamento, che va avanti ormai da ottobre, la FIGC ha bisogno di un nuovo presidente. Governo, Coni e alcuni club di Serie A spingono per la candidatura di Beppe Marotta ma il dirigente bianconero non si è ancora esposto perché si candiderebbe solo con la certezza di essere eletto.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’ad è pronto a dettare le sue condizioni. Lo stipendio non sarebbe un problema ma l’ad dovrà vedersela con Lotito, che continua ad essere un suo ‘nemico’ e che difficilmente sarà dalla sua parte. Oggi i club di A, capeggiati dalle big, indicheranno il nome di Marotta come possibile nuovo presidente della FIGC. Il dirigente della Juve, per scendere in campo, vuole avere un appoggio importante dalla A (almeno 14-15 club) per poi avere un ampio mandato esplorativo, in modo tale da capire, dialogando con la B, la C e le altre componenti federali, se esistono delle possibilità reali di appoggiare la sua candidatura.