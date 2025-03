Inter, Marotta svela: «Triplete? Ecco cosa penso. Rinnovo Inzaghi? Vedremo a bocce ferme! Il futuro…»

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, del momento da capolista della squadra e del rinnovo del tecnico



Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato di diversi temi in casa nerazzurra e anche del tecnico Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni a Sky Sport, sul rinnovo del tecnico dell’Inter:

MOMENTO – «Sicuramente è un momento felice ma con grande e sano realismo, sappiamo che dobbiamo affrontare anche questi due mesi fino alla fine della stagione e poi ci sarà il Mondiale per Club, prosecuzione anche atipica. Abbiamo competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere, ce lo dice la storia. Sono meriti che abbiamo da allenatore che si è comportato in maniera eccellente. Ma in generale la squadra, il club, la proprietà, i tifosi: c’è un clima propositivo per potersi aspettare di arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni».

TRIPLETE – «Non parlo di Triplete sicuramente. Ma tutti gli sportivi, dirigenti, allenatori, tifosi, devono essere ambiziosi e nello sport essere ambiziosi e questo ha un valore notevole, ti fa dare di più in ambito motivazionale rispetto alle tue possibilità. Siamo professionisti, preparati a competere fino alla fine, magari anche con chi è più forte. Conta ad esserci al momento giusto. Poi se ci saranno altri più bravi di noi gli faremo i complimenti, ci inchineremo»

RINNOVO – «Facciamo sempre tutto a bocce ferme. Ci sono tutti i presupposti per immaginare che resti con noi. Conta la simbiosi che si è creata tra noi e la società e questi sono presupposti giusti per andare lontano. Con Inzaghi siamo tutti cresciuti, stiamo attraversando un ciclo che ancora on è giunto alla fine. C’è una nuova proprietà, nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi, il progetto stadio che mostra come gli azionisti credono nel progetto e tutti i presupposti per continuare insieme».

