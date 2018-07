Marotta sorride: «Ci vediamo presto». Per Cristiano Ronaldo?

Marotta, a margine della conferenza di Can, ha salutato i presenti con un «Ci vediamo presto», interpretabile in mille modi, o forse solo in CR7…

Ogni segnale è buono per i tifosi juventini che si aggrappano ad ogni minima cosa per vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Anche un sorrisino di Beppe Marotta o un semplice «Ci vediamo presto», secondo Tuttosport, può diventare un segnale importante per vedere CR7 alla Juventus. L’amministratore delegato della Juve era presente alla conferenza di presentazione del nuovo acquisto juventino Emre Can ma non è intervenuto in video perché, inevitabilmente, le domande sarebbero state tutte su Cristiano Ronaldo.

«Ci vediamo presto» ha detto l’ad bianconero, salutando i presenti e con un sorriso che lasciava trasparire sicurezza. Una frase e un’espressione interpretabili in mille modi ma visto il momento è impossibile non pensare a Cristiano Ronaldo. Ormai non si parla d’altro e per i tifosi juventini sta diventando una vera e propria ossessione. La giornata di oggi potrebbe diventare importantissima: Mendes incontrerà Florentino Perez e potrebbe trovare l’accordo per sancire l’addio. La Juve aspetta e, si dice, ha già pronti i contratti da far firmare al portoghese. E quel «Ci vediamo presto» può essere interpretato allora in…CR7 modi!