Marquinhos su Mbappé e Messi: «Spero siano decisivi»

Marquinhos: «Mbappé? È a suo agio. Messi? Si sta abituando alla Francia»

«Una qualificazione ai danni del Real Madrid convincerebbe Mbappé a restare a Parigi? L’obiettivo di domani è vincere, perché siamo in casa. Vogliamo che Kylian sia il più felice possibile. Ha una mentalità molto forte e sa gestire in modo diverso le varie situazioni. È a suo agio, lo vediamo sul campo. È contento di giocare con noi e dobbiamo approfittarne il più possibile, in modo che possa essere decisivo per noi, come spero sarà domani.

Cosa ti aspetti domani da Messi? Mi aspetto che giochi una buona gara, che sia decisivo e che aiuti i suoi compagni. Lo aiuteremo per metterlo a suo agio: giorno dopo giorno lo vediamo sempre più in fiducia. Sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti: si deve abituare alla Francia, alla lingua, al Paris Saint-Germain. Sono sicuro che farà un buon match domani.»