Marquinhos avvisa: «Napoli pericoloso. Sogno una finale PSG-Roma»

Il difensore del PSG, ex Roma, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Napoli. Ecco le parole di Marquinhos

Il difensore del PSG Marquinhos ha parlato della trasferta del San Paolo. I parigini scenderanno in campo per sfidare il Napoli in una sfida che si preannuncia incandescente. Il centrale brasiliano ha parlato delle difficoltà della gara: «In quell’anno affrontammo due volte il Napoli, ma saltai le partite per squalifica e infortunio. All’andata Cavani segnò una tripletta (4-1). Per fortuna adesso giochiamo insieme. Comunque oggi la situazione è ben diversa e oltre a Cavani possiamo contare anche su Mbappé e Neymar. Mi fa piacere tornare in Italia. La Serie A la seguo sempre, in particolare le partite della Roma. Sono contento di rivedere squadre italiane protagoniste in Europa».

Prosegue il difensore raccontando le insidie della sfida: «Il Napoli non ci ha sorpreso perché eravamo tutti coscienti delle loro qualità e della forza di una squadra che gioca da tempo insieme. I giocatori si conoscono bene e in più c’è l’esperienza di Carlo Ancelotti, un grande allenatore. Nel primo tempo non riuscivamo a prenderli ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e dobbiamo ripartire da lì».. Chiosa con una speranza: «Trovarsi con la Roma nel turno successivo? No, l’ideale sarebbe Psg-Roma in finale».