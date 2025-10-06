Marsiglia, il difensore Aguerd aggredito in aeroporto prima della partenza per la nazionale

Aggressione in aeroporto a Marsiglia: colpito il difensore Aguerd prima del viaggio con la nazionale. Cosa è successo

Momenti di paura lunedì all’aeroporto di Marignane per Nayef Aguerd, difensore marocchino dell’Olympique Marsiglia. Il giocatore è stato aggredito mentre attendeva il suo volo per raggiungere il ritiro della Nazionale del Marocco. Secondo quanto riportato da BFM Marseille Provence, un individuo dal “comportamento instabile” si è avvicinato al giocatore nella lounge VIP.



L’uomo ha inizialmente chiesto al calciatore un selfie e il suo numero di telefono. Di fronte al rifiuto o alla reticenza di Aguerd, l’individuo si è visibilmente alterato, tentando di schiaffeggiare il difensore.



Il servizio di sicurezza dell’aeroporto è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, che è stato poi fermato e interrogato dalla polizia. Aguerd, con l’urgenza di unirsi ai “Leoni dell’Atlante” per gli impegni della Nazionale, non ha ancora formalizzato una denuncia.



Il difensore 29enne, arrivato quest’estate dal West Ham, si è già imposto come un elemento chiave nell’OM di Roberto De Zerbi, firmando un ottimo inizio di stagione con un gol in sette presenze. L’episodio, pur non avendo avuto gravi conseguenze fisiche per il giocatore, sottolinea ancora una volta i rischi a cui possono essere esposti i personaggi pubblici, anche in contesti apparentemente sicuri come un’area VIP aeroportuale.