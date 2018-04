Massese-Viareggio: scontri tra tifosi sull’Aurelia

Scontri tra tifosi sull’Aurelia per Massese-Viareggio. Regolamento di conti tra le due tifoserie ha mandato il traffico in tilt per oltre un’ora

Non chiamateli tifosi! 31 facinorosi del Viareggio e 31 della Massese si sono dati, probabilmente, appuntamento sull’Aurelia, lontano dallo stadio, mentre la partita Massese–Viareggio stava per iniziare. Quasi come un appuntamento per un regolamento di conti tra vecchi nemici. Sono volati insulti ma anche soprattutto schiaffoni e bastonate. Il traffico è andato in tilt per circa un’ora. Le unità in servizio hanno lasciato, in parte, le postazioni allo stadio per dirigersi sul luogo dello scontro ma all’arrivo delle volanti i gruppi violenti si erano già allontanati.

I tifosi del Viareggio coinvolti, da quanto riferiscono gli inquirenti, erano quelli senza biglietto e sono stati divisi e poi trattenuti in zona. Per buona parte della partita, come riferisce La Nazione, i tifosi sono stati bloccati nei pressi del McDonald’s. Dopo i dovuti accertamenti sono stati rispediti a casa e consegnati nelle mani della polizia viareggina. Al momento non ci sono state denunce e non ci sarebbero stati feriti ma le indagini e gli accertamenti continuano. Sono stati fatti dei rilievi da parte della polizia su alcuni cocci di bottiglia, una spranga di legno, delle cinghie ed alcune aste di bandiera: nei prossimi giorni potrebbero arrivare daspo e denunce.