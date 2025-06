Mastantuono, la Last Dance con il River Plate inizia stasera con l’Urawa Reds: i nerazzurri osservano

Ultimo giro di Mastantuono con la maglia del River Plate prima di accasarsi al Real Madrid: oggi inizia con l’Urawa Reds, mentre l’Inter osserva

Franco Mastantuono è pronto a salutare il River Plate con il suo talento inconfondibile prima di trasferirsi al Real Madrid, dove approderà ad agosto, appena compiuti 18 anni. Il giovane trequartista argentino, capace di accendere gli stadi con il suo sinistro fatato, ha già incantato nel Superclasico contro il Boca con una punizione che ha ricordato Messi, suo grande idolo. La sua precocità è impressionante: è il più giovane ad aver segnato un gol ufficiale con il River, il più giovane ad aver colpito nel derby contro il Boca, e il terzo più giovane a debuttare con i Millonarios. Il Real l’ha strappato alla concorrenza globale per 63,2 milioni complessivi, un investimento su un talento che può agire da trequarti o accentrarsi partendo da destra. A valorizzarlo è stato anche Marcelo Gallardo, tornato alla guida del River, che lo ha lanciato e protetto nel suo percorso.

Mastantuono inizierà la sua last dance con il River nel Mondiale per Club, dove i Millonarios sfidano stasera gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle. L’Inter osserverà da vicino, pronta ad affrontarlo nel terzo match del girone: come riportato da la Gazzetta dello Sport infatti sarà con ogni probabilità la sfida decisiva per il primo posto. Il River non è solo Mastantuono: vanta un mix di giovani promesse e nomi esperti come Franco Armani, Montiel, Borja, Enzo Perez, Lanzini e i difensori Pezzella e Martinez Quarta. Da non dimenticare Facundo Colidio, ex Primavera nerazzurra tra il 2017 e il 2019. Con un palmarès da gigante (38 campionati e 4 Libertadores), il River è l’avversario più pericoloso per l’Inter nella fase a gironi e si candida a essere protagonista assoluto del torneo.