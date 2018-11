Juan Mata, centrocampista offensivo del Manchester United, è finito nel mirino della Juventus. Ecco le mosse del ds Paratici

Sirene di mercato italiane per Juan Mata. Il centrocampista del Manchester United, classe ’88, campione del mondo e d’Europa con la Francia, vanta anche una Champions League vinta in carriera e tanti grandi palcoscenici calcati con orgoglio. Il giocatore, di proprietà del Manchester United, è in scadenza di contratto. In casa United, tra gennaio e giugno, potrebbe andare in atto una nuova rivoluzione, con tanti calciatori pronti a fare le valigie come ad esempio De Gea, Martial e Pogna (i primi due hanno il contratto in scadenza). Anche Juan Mata può partire a parametro zero e secondo l’Evening Standard, è corteggiato dalla Juventus.

Il club bianconero, in questa stagione, ha utilizzato diversi moduli e potrebbe sfruttare la duttilità tattica dello spagnolo nel 4-3-3, nel 4-2-3-1, nel 4-3-1-2, ecc. Il giocatore piace anche al Valencia, suo ex club (è cresciuto calcisticamente nel Real Madrid, è esploso nel Valencia e si è consacrato tra Chelsea e Manchester United). Il giocatore, dopo Liga e Premier League potrebbe tentare l’avventura in Italia. Il classe ’88 può essere il nuovo colpo della Juventus a parametro zero. I bianconeri sono pronti a sfidare il Valencia, club cinesi e degli Emirati Arabi per lo spagnolo Juan Mata.