Materazzi provoca: «Higuain incide poco nelle gare pesanti. Arbitri? Problemi solo con una squadra…»

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato in vista del derby di Milano in programma domani sera a San Siro

«Higuain oggi è l’attaccante più completo della Serie A, ma nelle partite pesanti incide pochino: vediamo che fa nel primo derby». Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, mai banale in campo e fuori, ‘provoca’ il Pipita Higuain. L’ex giocatore nerazzurro ha parlato nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha riassaporato i suoi derby. Il centrale ne ha giocati 14, vincendone 4, pareggiandone 3 e perdendo i restanti 7. Secondo l’ex difensore sarà un bel derby con il Milan che se la gioca e che «può contare su due valori aggiunti: l’allenatore e il centravanti».

L’Inter però è pronta a ribattere colpo su colpo: «Icardi fa gol da solo, nel senso che forse ne inventa di più rispetto a Vieri. Spalletti ha il compito più facile: se si volta verso la panchina trova più qualità. Attenzione poi a Perisic: nella mia squadra gioca sempre: se riesce a buttare la palla avanti, ti ammazza. Lautaro ha una bella faccia da figlio di p… ed è sfacciato, dunque è un uomo da derby». Poi una carezza e una batosta alla Juventus: «Fa un campionato a sé. Già sei-sette anni fa dicevo che erano dieci anni avanti: speriamo non siano di più, e che il divario non aumenti. Non ricordo ci siano mai stati particolari problemi di arbitraggio in un derby. Contro un’altra avversaria invece sicuramente sì». Cosa avrà voluto dire?