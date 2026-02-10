Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni fornite dal tecnico Oliver Glasner

Dopo aver infiammato la sessione invernale di calciomercato sfiorando l’approdo in Serie A, Jean-Philippe Mateta ha sciolto le riserve sul suo percorso riabilitativo. L’attaccante francese, obiettivo concreto del Milan e monitorato con attenzione anche dalla Juventus, ha deciso di non sottoporsi all’intervento chirurgico al ginocchio, lo stesso problema fisico che aveva fatto arenare la trattativa con il club rossonero.

La conferma ufficiale è arrivata da Oliver Glasner. Il tecnico del Crystal Palace ha spiegato come, fortunatamente, l’infortunio sia meno grave del previsto e gestibile attraverso una terapia conservativa, una scelta avallata dagli specialisti e dallo staff medico degli Eagles. Sebbene non esistano ancora tempi di recupero certi — si ipotizza uno stop di qualche settimana — l’allenatore austriaco ha sottolineato la volontà del bomber di tornare in campo il prima possibile per aiutare la squadra nel finale di stagione, chiudendo così il capitolo sulle incertezze mediche.

PAROLE – «Fortunatamente non ha bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio. L’infortunio non è così grave come si temeva e quindi pensiamo, ed è anche il parere di diversi specialisti e medici, che si possa gestire il ginocchio in un modo migliore rispetto alla chirurgia. «Starà fuori per un certo periodo. Non posso dire due settimane, tre settimane o quattro settimane, ma non ha bisogno di un’operazione, e questo è molto positivo, quindi speriamo che possa tornare presto. Ovviamente è una delusione, ma ora guarda ai prossimi mesi ed è positivo per lui che sia stata presa una decisione definitiva. Naturalmente, alla fine è stato lui a prendere la decisione finale, con la raccomandazione di tutti gli specialisti e del nostro staff medico. Svolgerà la prossima fase della riabilitazione qui al centro di allenamento e vuole tornare il prima possibile per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Questa è la sua mentalità, e credo che sia la cosa migliore che possa fare».