Mauricio rescinde con la Lazio, è ufficiale. «Ho sempre onorato la maglia»

View this post on Instagram

Toda despedida é sempre muito difícil. Não é fácil deixar para trás uma história construída com muito amor e dedicação. Assim foi a minha passagem pela Lazio. Encerrei meu ciclo no clube, após quatro anos, na última semana. Uma passagem marcada por Momentos Feliz e Difíceis. Poucos atletas têm o privilégio de vestir a camisa de um gigante do futebol mundial como a Lazio. Poucos. Os que têm essa honra precisam aproveitar ao máximo cada segundo no clube. Sou muito grato a todos do clube por esses anos na Itália. Sou grato, principalmente, ao torcedor, que sempre me deu carinho em todos os encontros com eles. Sentirei muitas saudades de tudo: do país, da torcida e dos funcionários da Lazio. Nunca deixei de honrar essa camisa! Em todos os jogos e treinos procurei dar o meu melhor. Deixo o clube de cabeça erguida e ciente de que tentei fazer o melhor sempre. Estarei na torcida pelo clube de longe! Grande abraço, Maurício 33 ⚽️🇮🇹#Grazie