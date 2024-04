Mauro su Bellingham: «Mi ricorda Platini. E Ancelotti...»

Massimo Mauro a Mediaset Infinity ha parlato di Bellingham e di un paragone importante con un calciatore del passato

BELLINGHAM – «E’ un giocatore eccezionale: mi ricorda Platini, un giocatore capace di fare il centrocampista a testa alta, ma che davanti alla porta non sbagliava mai. Bellingham in questo è uguale. Secondo me Ancelotti ha fatto la differenza nel suo caso: la maniera di giocare, la fiducia che gli ha dato, l’importanza hanno fatto diventare questo giocatore incredibile»