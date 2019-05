Mazzola: «Conte, perché proprio l’Inter? Vedrei bene Icardi al Napoli»

L’ex attaccante dell’Inter Mazzola commenta l’arrivo di Conte e consiglia Icardi al Napoli di mister Ancelotti

Sandro Mazzola, storico attaccante dell’Inter, non si spiega l’ormai scontato approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Ecco le sue parole:«Quei colori bianconeri ti restano addosso anche se vai in un’altra squadra. Di primo impatto mi viene da dire “Ma perché?”. Poi bisogna mettersi in testa che oggi il calcio è cambiato.»

Mazzola commenta anche il futuro di Icardi:«Non lo sa neanche lui che fine farà. Magari lo sa Wanda Nara. Lo vedrei assolutamente nel Napoli di Ancelotti, se dovessero prendere Icardi vincerebbero lo scudetto».