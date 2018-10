La Juventus lavora ai grandi colpi del futuro. Il club di Andrea Agnelli punta alcuni grandi nomi come Mbappé e Pogba

Il progetto Andrea Agnelli prosegue. La Juventus è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi 7-8 anni ma non ha ancora terminato il suo processo. Manca l’ultimo step, competere a livello economico-finanziario con i grandi europei che fatturano 150-200-250-300 milioni in più rispetto alla società bianconera. L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha proiettato la Vecchia Signora in una nuova era che porterà i bianconeri, secondo Tuttosport, ad acquistare nuovi campioni nei prossimi anni. Il sogno e l’obiettivo di Agnelli è quello di acquistare un ‘nuovo Ronaldo da 25 anni’ e i nomi non sono molti. Il primo rimane quello di Kylian Mbappé.

Il calciatore francese classe 1998 è uno dei sogni di mercato della Juventus. Il campione del mondo del PSG attualmente inavvicinabile, è uno degli obiettivi del club bianconero. Il giocatore potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in un grande campionato, ‘migliore’ rispetto a quello francese. Un altro riferimento in termini molto più brevi a livello temporale, potrebbe essere Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United e che non ha mai chiuso alla Juve. Altri nomi non mancano: Gabriel Jesus, Sané e Sterling del Manchester City, Neymar ma anche giovanissime promesse come Foden e Sancho.