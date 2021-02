Mbappè giocatore della settimana: il premio in Champions League – VIDEO

Kylian Mbappè completa la sua settimana perfetta in Champions League: nominato giocatore della settimana dopo il tris al Camp Nou – VIDEO

Kylian Mbappè completa la sua settimana perfetta in Champions League: il classe 1998 ha steso il Barcellona al Camp Nou con una tripletta completa in cui ha mostrato tutto il suo talento.

Per questo motivo, e non solo, Mbappè è stato eletto miglior giocatore della settimana in Champions League a coronamento di una grande prestazione che lancia il Psg verso i quarti di finale.