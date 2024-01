Mbappé, ultimatum Psg: le due ipotesi sul tavolo

Il futuro di Mbappé tiene banco in casa Psg e in questa sessione di calciomercato potrebbe decidere cosa fare dall’estate

Il futuro di Mbappé tiene banco in casa Psg e in questa sessione di calciomercato potrebbe decidere cosa fare dall’estate.

L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno e ha sul tavolo due proposte: la prima è quella di comunicare ai parigini di rinnovare il contratto. L’altra è quella di accettare l’offerta faraonica del Real Madrid e volare in Spagna. Al Khelaifi non gli ha ancora fatto un’offerta perché vuole prima che sia lui a decidere cosa fare. In queste settimane potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte del giocatore. Lo riporta As.