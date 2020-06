Kylian Mbappé ha parlato a l’Equipè tornando sull’addio al Paris Saint Germain da parte di Buffon. Le sue parole

Kylian Mbappè ha parlato a l’Equipè, tornando sull’addio di Paris Saint Germain da parte di Gigi Buffon. Le sue parole riportate da Itasportpress.

BUFFON – «Mi è sempre piaciuto ascoltare i giocatori più esperti. Buffon è stato molto importante per me. Vederlo andare via mi ha condizionato negativamente».

DIARRA – «Per me era lo zio Lass. Anzi, un fratello maggiore su cui poter contare sempre. Mi raccontava spesso della sua carriera, dei club, dei suoi errori, mi dava consigli, mi aiutava nei momenti difficili. Conosce i massimi livelli, sa di cosa parla. È andato via di casa molto giovane, ha giocato in molti club. Lass non mi parlava semplicemente, si confidava. Era molto rispettato all’interno del nostro spogliatoio, anche se la gente di lui parla poco. Vederlo partire mi ha provocato qualcosa dentro».