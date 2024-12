McKennie analizza: «È difficile dire che sono soddisfatto della stagione. Stiamo cercando di capire in cosa manchiamo»

Weston McKennie ha parlato ai microfoni della Cbs sulla stagione della Juventus. Ecco le dichiarazioni del centrocampista

Weston McKennie, centrocampista della Juve, è intervenuto alla Cbs per presentare il suo progetto di beneficenza “McKennie’s Magical Youth Mission”. In questa bella occasione l’americano ha voluto fare il punto sulla stagione dei bianconeri fino ad ora.

MCKENNIE – «È difficile dire che io sia soddisfatto. Ovviamente è fantastico essere imbattuti in campionato, ma molte delle partite sono finite con un pareggio. Stiamo cercando di capire in cosa manchiamo, cosa non stiamo facendo nel modo giusto. Facciamo spesso riferimento alla nostra mentalità per diventare quella grande squadra che per la Juventus è la normalità, lo stesso livello che abbiamo mostrato contro il Manchester City. Dobbiamo mantenere quello standard quando giochiamo contro squadre meno blasonate».