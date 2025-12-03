McKennie a Sport Mediaset: «Juve, ora devi tornare subito ai vertici. La situazione attuale dice che…»

McKennie a Sport Mediaset: «La Juventus è un grande club e deve tornare ai vertici»

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sfida tra Juventus e Udinese, commentando la prestazione della squadra e il suo contributo personale.

Prestazione e vittoria

Il centrocampista americano ha sottolineato l’importanza del risultato più che del singolo gol: «Che io segni o meno, l’importante è vincere. La Juve è un grande club, con una storia straordinaria, e deve tornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Oggi abbiamo fatto bene, ma sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare partita dopo partita». McKennie ha evidenziato come il club sia chiamato a risalire la classifica e a riconquistare lo status che merita: «Per la nostra storia, vogliamo vincere e tornare in alto. È questo lo spirito che dobbiamo mantenere sempre».

Ruolo in campo

Il centrocampista ha poi parlato del suo ruolo e della disponibilità nel dare il massimo per la squadra: «Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra e l’allenatore. Cerco sempre di essere presente, correre, sostenere i compagni e dare il mio contributo in tutte le fasi della partita. Sono sempre disponibile, sia in fase difensiva che offensiva».

Mentalità vincente

McKennie ha ribadito quanto sia fondamentale avere un atteggiamento positivo e concentrato per ottenere risultati importanti: «Anche quando non giochiamo la partita perfetta, dobbiamo mantenere la mentalità giusta. La Juventus è un club con grandi ambizioni e ogni vittoria, ogni punto, è fondamentale per ritrovare la strada giusta».

Obiettivi futuri

Infine, il centrocampista ha guardato avanti, sottolineando l’importanza di proseguire con questo approccio nelle prossime gare: «Vogliamo continuare così, crescere come squadra e fare il massimo in ogni partita. La strada è ancora lunga, ma se restiamo uniti e concentrati possiamo tornare a competere ai massimi livelli».

Con queste parole, McKennie conferma il suo ruolo chiave nella Juventus, evidenziando spirito di squadra, impegno personale e la volontà di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

