McTominay polverizza se stesso: il gol in Cagliari Napoli gli è valso un (quasi) primato personale. La statistica che incorona lo scozzese!

McTominay ha riscritto una statistica a livello personale grazie al gol realizzato in Cagliari Napoli. Ecco di cosa si tratta

Scott McTominay sta scrivendo una pagina indelebile della sua carriera sportiva con la maglia del Napoli. Arrivato in Italia con l’etichetta di mediano di rottura e di grande sostanza, lo scozzese si è rapidamente evoluto in un incursore implacabile, capace di spostare gli equilibri della Serie A a suon di reti. I dati statistici parlano in modo inequivocabile e testimoniano una metamorfosi tattica e realizzativa senza precedenti.

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Numeri a confronto: l’esplosione sotto il Vesuvio

L’ultimo traguardo raggiunto dal centrocampista classe 1996 evidenzia una media realizzativa impressionante. Dati alla mano, Scott McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli. Si tratta di un bottino eccezionale per un giocatore impiegato nella zona nevralgica del campo, un rendimento che assume contorni ancora più epici se analizzato parallelamente al suo lungo trascorso calcistico in Inghilterra.

Il dato più sorprendente è che lo scozzese sta di fatto eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League. La differenza abissale, però, risiede nella frequenza con cui trova la via della rete: in Inghilterra, per arrivare a questo score, lo ha fatto in più del triplo degli incontri (19 in 178 match).

Il segreto tattico dell’ex Manchester United

Come si spiega questa drastica accelerazione offensiva? La risposta va ricercata nel perfetto inserimento nel sistema tattico del Napoli. Nel campionato italiano, McTominay gode di tempistiche e spaziature perfette per attaccare l’area avversaria. Sfruttando la sua imponente fisicità e un’eccellente lettura del gioco, ha affinato la sua innata capacità di inserimento a fari spenti alle spalle delle difese avversarie.

Oggi l’ex Manchester United è un idolo indiscusso per la piazza partenopea. La sua abilità nel fondere la tipica intensità fisica del calcio britannico a una ritrovata e cinica freddezza sotto porta lo consacra come un top player europeo. Una scommessa vinta su tutta la linea dal club azzurro, che ha saputo liberare e valorizzare un potenziale offensivo rimasto fin troppo sopito negli anni trascorsi in Premier League.