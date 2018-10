Meitè pensa solo al Toro: «Inter e Milan mi vogliono? Non mi interessa»

Il centrocampista del Torino, Meitè, ha allontanato le voci di mercato che lo vedevano lontano dai granata

Soualiho Meité ha stupito tutti in questo inizio di stagione con prestazioni e gol alla sua prima stagione in Serie A. Il centrocampista del Torino, ha parlato a FootMercato delle voci che lo vedono nel mirino di Inter e Milan: «Non mi interessano queste voci, io lavoro perché, come si dice, solo il lavoro paga. La Serie A mi ha dato qualcosa in più, quello che mi mancava. Questo campionato è ottimo e l’ho sentito direttamente in campo, ora sono più rapido, più tecnico, penso più velocemente».