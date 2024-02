Melchiot: «C’è una squadra inglese che Mourinho potrebbe allenare»

Mario Melchiot, giocatore olandese del Chelsea di inizio millennio, ha avanzato un’ipotesi nuova sul futuro di José Mourinho

Mario Melchiot, giocatore olandese del Chelsea di inizio millennio, ha avanzato un’ipotesi nuova sul futuro di José Mourinho. Ecco le sue parole in esclusiva a Ladbrokes Fanzone: «Non sono sicuro che torni in Inghilterra. Perché dovrebbe? Lui ha fatto tante grandi cose in questo Paese. Ha allenato due volte il Chelsea riuscendo ad avere successo in entrambe le gestioni.

E poi ha guidato anche il Manchester United e il Tottenham prima di andare in Italia. Suppongo che l’unico lavoro che potrebbe accettare in Inghilterra al momento sia quello della nazionale. Nel passato se n’era parlato e penso che tutto dipenderà da quel che vorrà fare la Federazione dopo l’Europeo. La domanda da farsi è: José vuole rallentare i suoi ritmi di lavoro? Perché questo significherebbe fare il Ct dell’Inghilterra, non è la stessa cosa di un club».