Melegoni strega la Juve: è duello con il Milan

Il giovane centrocampista dell’Atalanta è finito nel mirino di Milan e Juventus. Filippo Melegoni pronto al grande salto

La Juventus continua a studiare i giovani prospetti italiani. I bianconeri, da tempo, seguono Filippo Melegoni. Il giovane centrocampista, classe 1999, è uno dei migliori talenti del settore giovanile dell’Atalanta e non a caso è spesso e volentieri nell’elenco dei convocati nerazzurri. Gasperini stravede per lui e lo ha già fatto esordire in Serie A.

Il giovane centrocampista, già nel giro delle Nazionali minori, non piace solo alla Juventus: anche il Milan infatti ha messo gli occhi su di lui. Secondo Tuttosport i bianconeri monitorano la situazione e sperano di battere la concorrenza giocando d’anticipo, grazie agli ottimi rapporti tra le due società.