Mercato Roma, non solo Robinio Vaz: c’è l’accordo dei giallorossi con l’Aston Villa per quell’attaccante

Mercato Roma, dopo Robinio Vaz i giallorossi non si fermano: intesa raggiunta con l’Aston Villa per l’attaccante

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, parallelamente all’attesa per definire l’arrivo di Raspadori. Il club giallorosso sta infatti accelerando per Donyell Malen, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società capitolina ha già trovato un principio d’accordo con l’Aston Villa per un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

La trattativa ora entra nella fase decisiva: manca soltanto il sì del giocatore per completare l’intesa. Per Malen, classe ’99, si tratterebbe della prima esperienza in Serie A dopo un percorso che lo ha portato a vestire maglie prestigiose in diversi campionati europei. Dall’Olanda con Ajax e PSV, alla Germania con il Borussia Dortmund, fino all’Inghilterra con Arsenal e Aston Villa, l’attaccante ha maturato un bagaglio internazionale di alto livello.

La Roma attende dunque la risposta definitiva del calciatore per chiudere l’operazione e regalare a Gasperini un nuovo innesto offensivo. L’accordo con il club inglese rappresenta un passo importante, e i giallorossi sperano di poter finalizzare il colpo nelle prossime ore, forte della volontà di completare il reparto con un profilo dinamico e già abituato ai palcoscenici europei.

