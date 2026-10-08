Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Ranieri: contratto al 2029

Il difensore viola Ranieri continuerà la sua avventura a Firenze: accordo fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione

Adesso è ufficiale: Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina. Il difensore ha raggiunto l’accordo con il club viola per prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2029, con un’opzione che permetterà alla società di estendere ulteriormente l’intesa fino al 30 giugno 2030.

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Una conferma importante per il giocatore, che nei giorni scorsi aveva già anticipato la possibilità di arrivare presto alla fumata bianca. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ranieri aveva infatti spiegato di essere ormai vicino al rinnovo. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina.

Il club ha celebrato il percorso del difensore, cresciuto proprio nel settore giovanile gigliato e diventato negli anni una presenza importante per la squadra. Ranieri ha collezionato finora 164 presenze con la maglia viola, considerando Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, mettendo a segno 12 reti.

Un percorso costruito passo dopo passo, che lo ha portato anche a vestire la maglia della Nazionale italiana, dopo aver attraversato tutte le selezioni giovanili azzurre.

Il rinnovo rappresenta dunque un riconoscimento alla crescita del calciatore e, allo stesso tempo, conferma la volontà della Fiorentina di continuare a puntare su uno dei propri prodotti del vivaio.

Ranieri e la Fiorentina continueranno quindi insieme ancora a lungo, con l’obiettivo di aggiungere nuove pagine a una storia iniziata proprio nel settore giovanile viola.



